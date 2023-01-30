اليوم السابع
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ضبط 22 قضية اتجار بالمواد المخدرة فى حملة أمنية بالقليوبية

الإثنين، 30 يناير 2023 12:06 م
ضبط 22 قضية اتجار بالمواد المخدرة فى حملة أمنية بالقليوبية مديريه امن القليوبيه- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن ضبط 22 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 22 متهما، لـ9 منهم معلومات جنائية.
 
 
كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 4261 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 14 قطعة سلاح نارى وأبيض وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
 

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