ضبط 145 قطعة سلاح وتنفيذ 61 ألف حكم قضائى فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط (145 قطعة سلاح نارى بحوزة 103 متهم) 12 بندقية آلية، (16) بندقية خرطوش.

كما تم تنفيذ (61006) أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالى، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت (6) متهمين ارتكبوا (13) حادثا متنوعا.

كما تمكنت الحملات فى مجال ضبط قضايا المخدرات من ضبط (354) قضية مواد مخدرة بإجمالى (387) متهما ضُبط خلالها الآتى، من بينها كمية من مخدر الحشيش وزنت (107,678 كيلو جرام)، عدد (3841) قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (35) متهما، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (11) متهما، ومجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (208) دراجات نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (22138) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين: فحص (56) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.