ضبط مسجل خطر سرق محتويات عيادة طبية بأسلوب التسلق فى القاهرة

كتب إيهاب المهندس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) باكتشافه سرقة (هاتف محمول - لاب توب - سماعة طبية - مبلغ مالى) من داخل عيادته الخاصة الكائنة بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (فنى تكييف "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط (الهاتف المحمول، اللاب توب) المُستولى عليهما بمسكنه، وأقر بتخلصه من السماعة الطبية بإلقائها بالطريق العام وإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.