ضبط القائم على إدارة 4 مواقع إلكترونية تبث أخبارا وفيديوهات بدون ترخيص

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط القائم على إدارة مواقع إلكترونية مختلف المحتوى بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة عدد (4) مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أخبار عامة – أخبار رياضية – مباريات حصرية – إضافةً إلى المحتوى المباشر للقنوات الفضائية والمنصات الرقمية المشفرة) المملوك لشركات الإنتاج الرياضى وهيئات البث الإذاعى المختلفة، وكذا عدد(3) صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم مُحققين نسبة مشاهدة عالية تحقق أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنه قد إتخذ من مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، مقراً لإدارة تلك المواقع والمنصات مُستخدماً أحدث أساليب التخفى الرقمى للهرب من الملاحقة الأمنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع والمنصات الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (جهاز "لاب توب" يستخدم لإدارة الصفحات والمواقع الإلكترونية – هاتف محمول يستخدم لإستقبال التحويلات المالية الخاصة بالإعلانات – عدد من السبائك الذهبية – مبالغ مالية محلية وأجنبية "من متحصلات النشاط غير المشروع" - شاشة).

وبمواجهة المتهم، أقر بأنه مالك ومدير الموقع الإلكترونى وإرتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.