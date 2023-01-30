صحة المنيا: المرور على 717 منشأة طبية خاصة وتحرير 73 محضرا لمنشآت مخالفة

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، كثفت الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضى، حيث تم المرور على 717 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، وأسفرت عن ضبط 318 منشأة مخالفة وتحرير 73 محضر غلق إدارى لمنشأت طبية خاصة مخالفة.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم تحرير 13 محضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة وتم تحريز المضبوطات،وقال أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التى تم ترخيصها بلغ 21 منشأة طبية خاصة و عدد المنشأت التى قامت بتوفيق الأوضاع 122 منشاة وقد تم إنذار 102 منشأة طبية خاصة لتوفيق الاوضاع و فحص 9 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.

وأكد وكيل وزارة الصحة على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية التى تنظمها المديرية لتحقيق الإنضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.