شركة مقامرة تعلق حسابات في الشرق الأوسط وسط شكوك جرائم غسيل أموال

كتبت : نهال أبو السعود

أوقفت شركة 888 للمقامرة عبر الإنترنت حسابات عملائها من كبار الشخصيات فى الشرق الأوسط بعد أن وجدت مراجعة داخلية أن إجراءات السلامة لم يتم اتباعها فى بعض المجالات، بما فى ذلك عمليات مكافحة غسيل الأموال، ولذلك فقد أوقفت حسابات كبار الشخصيات فى المنطقة بأثر فوري.

وبحسب صحيفة الاندبندنت، غادر ايتاى بارنز الرئيس التنفيذى لشركة المقامرة عبر الانترنت نتيجة لما حدث، وفى بيان إلى البورصة قالت الشركة إنه بعد مراجعة الامتثال الداخلية، تبين أنه لم يتم اتباع بعض أفضل الممارسات فيما يتعلق بـ "اعرف عميلك وعمليات مكافحة غسيل الأموال لعدد من كبار الشخصيات فى الشرق الاوسط"

وقالت الشركة: "بينما تجرى المزيد من التحقيقات الداخلية، اتخذ مجلس الإدارة قرارًا بتعليق حسابات العملاء من كبار الشخصيات فى المنطقة، على أن يسرى ذلك على الفور" وقالت أن الأثر المالى أقل من 3% من إيرادات المجموعة، فى حالة استمرار التعليق.

يأتى ذلك بعد انخفاض حصة المجموعة بأكثر من 50% خلال العام الماضى وسط تباطؤ فى المقامرة عبر الإنترنت بعد الوباء وحذر المستثمرين من استحواذها على شركة William Hill الأوروبية، مما أدى إلى تحمل 888 ديونًا كبيرة.

قال اللورد مندلسون، رئيس 888: "أنا ومجلس الإدارة نتعامل مع مسؤوليات الامتثال للمجموعة بجدية لا تصدق. عندما تم تنبيهنا إلى مشكلات تتعلق ببعض عملاء VIP من 888، اتخذ مجلس الإدارة إجراءات حاسمة. سنكون حازمين فى نهجنا تجاه الامتثال لأننا نبنى أعمالًا قوية ومستدامة. "

ووفقا للتقرير، اصبح مندلسون الرئيس التنفيذى للشركة على أساس مؤقت بينما يبحث مجلس الإدارة عن رئيس تنفيذى دائم ليحل محل بازنر.

فى العام الماضى، تم فرض غرامة قدرها 9.4 مليون جنيه إسترلينى على 888 جنيه إسترلينى من قبل لجنة المقامرة فى المملكة المتحدة بسبب المسؤولية الاجتماعية وإخفاقات غسيل الأموال.