سقوط عاطل وسيدة بحوزتهما شابو وأسلحة وذخائر قبل ترويجها فى سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من عاطل وسيدة، الأول يقيم بدائرة مركز شرطة جهينة والثانية تقيم بدائرة مركز شرطة المراغة، وذلك إثناء استقلالهما سيارة بطريق مزرعة جزيرة شندويل بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الشابو بلغت 250 جرام تقريبا و2 هواتف محمولة وميزان حساس ومبلغ مالى 750 جنيها، وسيارة وفرد روسى محلى الصنع و10 طلقات.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطل وسيدة بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما للاتجار في مخدر الشابو متخذين من دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما متلبسين بالحرز والحيازة.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج ، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل جلب ن . س . ر . ا عاطل ويقيم جهينة ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مخدرات ومقاومة سلطات، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 5 سنوات، وبرفقته ل . م . ف . ع ربة منزل والمطلوبه للتنفيذ عليها في قضية بالحبس شهر ضرب وقضية أخرى 6 أشهر تبديد، كمية كبيرة من مخدر الشابو بقصد الاتجار وتوزيعها بدائرة مركز شرطة البلينا والقرى والمراكز المجاورة.

عقب استصدار إذن النيابة تمكنت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، من ضبط المتحرى عنهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الشابو بلغت 250 جراما تقريبا و2 هاتف محمولة وميزان حساس 750 جنيها، \ وسيارة وفرد محلى الصنع، و10 طلقات، وذلك أثناء مزاولة نشاطهما الإجرامى بدائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح النارى بقصد الدفاع، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.