سقوط أمطار خفيفة على سواحل شمال سيناء والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

تعرضت مناطق شمال سيناء الساحلية الليلة لسقوط أمطار خفيفة صاحبها انخفاض درجات الحرارة ورفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد بمرافقها الخدمية.

وأعلن مجلس مدينة العريش انه يستعد لسقوط الأمطار بتقسيم العمل بالمدينة إلى ثلاث قطاعات من شرق المدينة ووسط المدينة وغرب المدينة وتحديد المعدات والأفراد المنوطة بالأعمال بتلك القطاعات بالاشتراك الفعال مع شركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية بالعريش فى حالة أي طارئ، وانعقاد غرفة العمليات لتلقى أى شكاوى من المواطنين.

ووجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وسبق وأعلن أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير غرف الأمطار، لافتا ان غرف تصريف الأمطار بالعريش تعمل علي ثلاث محاور منها علي مجري الوادي ومنها علي البحر مباشرة و الاخيرة علي شبكة الصرف الصحي، تخفيفا علي الشبكة الرئيسية للصرف الصحي ، وبلغ عدد الغرف التي تم تطهيرها 245 غرفة بمناطق الخدمات ووسط المدينة .

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء اعلنت انه في إطار قيام الشركة بدورها في مواجهة الأزمات والطوارئ ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء و تفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة علي المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات و الأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى أقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 او التواصل مع مسؤولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.