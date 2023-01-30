وكتب زيلينسكى - فى تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعى اليوم الاثنين - أنه قبل ستة أشهر، نفذت روسيا هجوما إرهابيا مروعا في أولينيفكا. ولن نسمح بنسيان هذه الجريمة، فنحن نتذكر كل محارب أوكرانى قُتل. ونعمل على معاقبة كل المسؤولين عن وفاتهم، وسيتم العثور على الجناة وتقديمهم إلى العدالة".

وشدد زيلينسكي -في تغريدته- على أن ما وصفه ب"القتل الجماعي الخبيث" في أولينيفكا سيكون "أحد التهم الموجهة في المحكمة الدولية" ضد روسيا.

وتابع إن "روسيا ستخسر هذه الحرب ، فالشر والخبث يخسران دائما. يجب علينا إعادة جميع الأوكرانيين إلى الوطن". وأكد زيلينسكي "إننا نعمل من أجل هذا".

يذكر أنه في ليلة 29 يوليو الماضي، وقع انفجار في قرية أولينيفكا في منطقة دونيتسك، ودمر المبنى الذي تم احتجاز أسرى حرب أوكرانيين فيه. وبحسب السلطات الروسية، قُتل أكثر من 50 أوكرانيا وأصيب أكثر من 70.

