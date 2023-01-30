زى النهارده.. الحكم بالمؤبد والمشدد للمتهمين بـ"خلية مدينة نصر"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 4 سنوات، يوم 30 يناير 2028، أصدلات محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكما بالمؤبد لـ 6 متهمين فى اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والشروع فى قتل مجندين، وهى القضية المعروفة بـ"خلية مدينة نصر".

كما عاقبت المحكمة 4 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة والسجن 5 سنوات لمتهمين

والمتهمون الـ6 الصادر بحقهم حكما بالسجن المؤبد هم: عبد الله عاشور، عبد الله شريف، أنس منير، خالد محمد، محمد عبد الرحمن، عمار على.

والمتهمون الأربعة الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة هم: حذيفة رضا، عبادة حسن، عاطف الدسوقى، سيد الدين السيد.

والمتهمان الصادر بحفهما حكما بالسجن 5 سنوات هما بهاء مدحت، ياسر محمد.

وأسندت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع فى قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حياة المواطنين للخطر.