زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب شينجيانج فى الصين

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام صينية، اليوم الإثنين، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شينجيانج بالصين.

وفي سبتمبر الماضي، لقى 21 شخصا على الأقل مصرعهم بعد أن ضرب زلزال جنوب غربي الصين، بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر.حينها تسببت الهزة الأرضية في قطع خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية وانهيارات أرضية جبلية أدت إلى "أضرار جسيمة".

وأمرت السلطات حوالي 21 مليون شخص في تشنغدو، عاصمة سيتشوان، بالبقاء في منازلهم بسبب قواعد الإغلاق المعمول بها بعد تفشي فيروس كورونا.

وأعادت الكارثة الأخيرة إلى الأذهان ذكرى الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 8 درجات، وضرب محافظة ونتشوان في شمال غربي سيتشوان عام 2008، وأودى بحياة 70 ألف شخص، وتسبب في دمار واسع النطاق.