اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 09:13 م
أكرم القصاص
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رفع درجة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ

الإثنين، 30 يناير 2023 09:05 م
رفع درجة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ أمطار تضرب الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قال اللواء محمد الشريف،  محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 60 % تقريبًا.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخى الحذر وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهمتوخى الحذر فى القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى فى الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار، وأرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية: غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة، وعلى الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، والخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175.

حالة الطقس بالإسكندرية (2)
حالة الطقس بالإسكندرية (2)

 

حالة الطقس بالإسكندرية (1)
حالة الطقس بالإسكندرية (1)

 

أمطار تضرب الإسكندرية (2)
أمطار تضرب الإسكندرية (2)

 

أمطار تضرب الإسكندرية (3)
أمطار تضرب الإسكندرية (3)

 

أمطار تضرب الإسكندرية (1)
أمطار تضرب الإسكندرية (1)

 

 


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