رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنه يسدد الطالب رسم قدره 200 جنيه نظير خدمات ومستلزمات امتحان بالإضافة إلى 10 جنيهات كرسم إضافى، للمتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية، كما يسدد الطالب المتقدم للامتحان للمرتين الثالثة أو الرابعة رسم قدره 200 جنيه مقابل خدمات ومستلزمات امتحان بالإضافة إلى 210 جنيهات كرسم إضافى على أن تسدد الرسوم باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 للدورين الأول والثانى، موضحة أن الدور الأول يبدأ 10 يونيو المقبل على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 19 أغسطس 2023.

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 كالتالى:

- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي الجارى، والمنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية ويشترط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية كطالب منتظم.

-الطلاب الراسبون عام 2022بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحانات لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظيمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى العام بالعام الدراسى 2012,2013،بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده، إضافة إلى الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد الدراسية بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة كطالب منتظم.

- فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانوناً وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.