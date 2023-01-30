رحلات البالون الطائر تنتعش فى سماء البر الغربى بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد حركة البالون الطائر فى البر الغربي بمحافظة الأقصر، حالة من الانتعاشة الكبيرة فى الانطلاق اليومي للرحلات، وذلك عقب أسبوع من التوقف خلال الفترة الماضية، حيث شهد أرض مطار البالون تحليق أكثر من 2100 سائح من حول العالم على متن أكثر من 109 رحلة بالون على مدار الـ72 ساعة الماضية، وسط استقرار فى حالة الطقس واستقرار بخروج الرحلات يومياً بالسماء.

وتحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث تبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاي والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربي وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

ومن جانبه يقول أحمد الطيب رئيس اتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، إنه يعمل البالون الطائر فى الأقصر طوال العام ولكن فى فصل الشتاء يزداد الإقبال على الرحلات، حيث يستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي، حيث أنه تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

ويضيف رئيس اتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يعمل البالون الطائر فى الأقصر طوال العام ولكن فى فصل الشتاء يزداد الإقبال على الرحلات، حيث يستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي، حيث أنه تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.



تحليق مميز لرحلات البالون بالبر الغربي



جانب من رحلات البالون بسماء غرب الأقصر



خروج رحلات البالون من مطار البر الغربي



عمال البالون خلال هبوط الرحلات فى البر الغربي



الهواء الساخن ودفعه بالبالون لتجهيزه للتحليق بالسماء



تجهيز البالونات فى أرض مطار البر الغربي



تحليق رحلات البالون بسماء الأقصر



رحلات البالون الطائر خلال التحليق بالسماء



البالون الطائر فى سماء الأقصر



تجهيز البالونات للتحليق بسماء غرب الأقصر