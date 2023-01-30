رئيس مركز أشمون يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم المحاسب خالد النمر رئيس مركز و مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه هيثم صادق نائب رئيس المدينة بتفقد المنفذ الدائم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون، والمقام بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون، حيث تم الإشراف علي توزيع كميات من الأرز الأبيض المعبأ علي المواطنين بأشمون وكذا المنتجات الغذائية الأخرى، وذلك بأسعار مخفضة بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين بأشمون من كافة السلع وبأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوفير كافة السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار النمر إلى أنه جاري التجهيزات النهائية لافتتاح المنفذ الثاني لبيع السلع الغذائية "أهلا رمضان" بمدينة أشمون وذلك بمقر شارع سعد زغلول بجوار الجمعية الاستهلاكية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين ، وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق.