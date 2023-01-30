رئيس مدينة أشمون بالمنوفية يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بحريس

تابع المحاسب خالد النمر رئيس مركز و مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، سير وانتظام العمل داخل الوحده المحلية بجريس، والموقف التنفيذي لبيارات الدفع النفقى لمياه الصرف الصحي بقرية أبوعوالي، والاستماع لشكاوى المواطنين، ومتابعة أعمال التشطيبات لمحطة الرفع لمياة الصرف الصحي بها، والتي يتم إنشائها على مساحة حوالي 750م ووصلت نسبة التنفيذ بها إلي حوالي 90%.

وأكد رئيس مدينة أشمون، أنه تم تكليف المسؤولين بحصر كافة الأعمدة الكهربائية المتهالكة وذلك لمخاطبة قطاع كهرباء اشمون والعمل على إحلالها، كما تم متابعة أعمال التشطيبات النهائية للوحدة الصحية بأبوعوالي والتي يتم إنشائها على مساحة حوالي 1350م ووصلت نسبة التنفيذ بها إلي حوالي 90%، بالإضافة إلي متابعة الأعمال الانشائية لمحطة المياه البحاري العملاقة بقرية أبوعوالي والتي يتم انشائها على مساحة حوالي 12 فدانا، ووصلت نسبة التنفيذ بها إلي حوالي 40%، رافقه بالجولة وليد الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس.