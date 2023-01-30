حياة كريمة ببنى سويف.. توسعات بمحطة معالجة طنسا وإنشاء محطة رفع بقرية البكرية

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، التى تشمل مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف.

وأكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا لـ"اليوم السابع"، استمرار المتابعة اليومية للمشروعات الجاري تنفيذها في قرى المركز ضم المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف مدحت صلاح رئيس مدينة ببا أن قرى مركز ببا تشهد تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع الصرف الصحي ضمن أكثر من 40 مشروعا جار تنفيذها بقرى مركز ببا في قطاع الصرف الصحى.

وأضاف مدحت صلاح أن قرية البكرية تشهد تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد ، مشيرا إلى استمرار أعمال التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة المعالجة بقرية طنسا بني مالو، ، ويشرف على التنفيذ جهاز التعمير والإسكان ضمن أكثر من 40 مشروعا جار تنفيذها بقرى مركز ببا في قطاع الصرف الصحى.