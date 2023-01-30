حملات مفاجئة على المصالح الحكومية بالفشن جنوب بنى سويف.. تعرف على التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

زار محمد بكرى رئيس مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف الوحدة المحلية لقرية أبسوج، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، والتى رافقه خلالها مسئولو التفتيش المالى والإدارى والرصد الميدانى بالوحدة المحلية، حيث تفقد رئيس المركز أقسام الوحدة لمتابعة منظومة العمل، والتقى بعض العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة والعمل على تحقيق رضاء المواطنين، واطلع على الجهود المبذولة فى ملف التصالح، واطمأن إلى أعمال النظافة موجهًا بسرعة تلافى الملاحظات.

كما تابع رئيس المدينة نتائج لجنة شئون القرى الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، والتى قامت بالمرور على بعض المصالح الحكومية بقرية دلهانس، حيث تم المرور على الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعى والطب البيطرى والتموين والجمعية الزراعية والوحدة الصحية، للوقوف على تقديم الخدمات للمواطنين، وتذليل العقبات بكافة القطاعات الصحية والاجتماعية والزراعية المقدمة للمواطنين بالقرى، فضلا عن الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، للتأكد من الانضباط الإدارى، بجانب المرور بشوارع القرية لمتابعة أعمال رفع الإشغالات والنظافة والتنظيم ورخص المحلات والإعلانات.

واكد رئيس مدينة الفشن فى بيان له على تنفيذ لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لرؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بالتواجد بالقرب من المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، ومتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل بحسب المتاح من إمكانات على توفيرها وحلها، مع ضرورة البحث عن الحلول غير التقليدية، مع سرعة التعامل والتجاوب مع شكاوى المواطنين.