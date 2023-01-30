اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 01:04 م
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حديقة الحيوان تستقبل الزائرين فى إجازة نصف العام.. صور

الإثنين، 30 يناير 2023 01:01 م
حديقة الحيوان تستقبل الزائرين فى إجازة نصف العام.. صور حديقة الحيوان تستقبل الزائرين فى اجازة نصف العام
كتبت أسماء نصار

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تستقبل حديقة الحيوان بالجيزة الزائرين من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً طوال أيام الأسبوع فى إجازة نصف العام بسعر تذكرة 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين.
 
يشار إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى" جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى إفريقيا"، و تبلغ مساحتها نحو 80 فدانا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل و تضم  جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفاً تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليونى زائر سنويا.
 
‏‎واتخذت حديقة الحيوان عدد من الإجراءات نظرا لوجود عدد كبير من الحيوانات بها، وعمل فرشات من قش الأرز للحيوانات، وتوفير كميات الأغذية المصنعة والسكريات، وأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، مثل العسل الأبيض والفاكهة.
 
‏‎و من بين الإجراءات أيضًا تأمين بيوت المبيت للحيوانات وتشكيل لجان بيطرية للمتابعة والفحص طبقًا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان وعمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستيك لمنع تجمع المياه لتلاشى أى من الأضرار الصحية للحيوانات التى تسببها موجة الصقيع وبرودة الجو وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة وتوفير كميات من القمح على هيئة بليلة بالإضافة إلى الحلبة والشاى التى تقدم لعائلة الشمبانزى بالاضافة الى تقديم التفاح والخضروات للزراف.
 
‏‎ كما تم توفير بطاطين لإنسان الغاب وتوفير جميع الأغذية المحفظة، وتوفير طبالى لبيت السباع للجلوس عليها لتلاشى برودة الجو ومواجهة الطقس السىء، بالإضافة إلى فتح المبيت لإناث الدببة وتوفير البليلة لعائلات الشمبانزى، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الحيوانات لتلاشى أى أضرار بسب المناخ المتغير، حيث تم فرش مبيت للسباع بقش الأرز ويتم تقديم وجبات إضافية من اللحوم للاسود، وفتح المبيتات للزراف وإعطائها المزيد من الأعلاف المصنعة والعدس والفول والتفاح والخضروات.
 
حديقة الحيوان في عطلة نصفة العام
حديقة الحيوان في عطلة نصفة العام

اقبال كثيف من قبل الزائرين بحدريقة الحيوان
اقبال كثيف من قبل الزائرين بحدريقة الحيوان

اقبال كبير على حديقة الحيوان
اقبال كبير على حديقة الحيوان

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

حديقه الحيوان تستقبل الزائرين فى اجازة نصف العام
حديقه الحيوان تستقبل الزائرين فى اجازة نصف العام

حديقة الحيوان تستقبل الزائرين فى اجازة نصف العام
حديقة الحيوان تستقبل الزائرين فى اجازة نصف العام

 


حديقة الحيوان

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