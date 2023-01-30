جولة داخل السوق السياحى بأسوان.. "السياحة الداخلية" تنعش أسواق الفسيخ.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تشهد أسواق الفسيخ وسط السوق السياحى بمدينة أسوان، انتعاشة فى حركة البيع والشراء بالتزامن مع فصل الشتاء وزيادة حركة السياحة الداخلية فى أقصى صعيد مصر، ويقدم "اليوم السابع" ألبوماً مصوراً من داخل أسواق الفسيخ.

ويحرص الكثير من أفواج السياحة الداخلية الوافدة إلى أسوان، على شراء كميات من الأسماك المملحة فى أسوان وإهداء أخرى منها، وتحدث أحد تجار الفسيخ والملوحة، عن طبيعة الفسيخ الأسوانى واختلاف مذاقه ونوعه عن فسيخ البحر المالح، وطرق تنظيف وحفظ كميات منه للسفر بها إلى المحافظات الأخرى.

وتحدث محمد يوسف محمود، صاحب فسيخ بسوق مدينة أسوان السياحى، عن الفسيخ أنه أكلة شعبية مصرية معروفة منذ آلاف السنين فى مصر وكان يتناولها القدماء المصريون ولها العديد من الفوائد الصحية للجسم، على عكس ما يتوهم للبعض أنها أكلة ضارة، ويحرص المواطنون على شراء الفسيخ والملوحة الأسوانى بالتزامن مع الأعياد والمناسبات، ويفضلون أكلها فى الحدائق والمتنزهات التى تتميز بها محافظة أسوان.

وأشار "يوسف"، إلى أن فصل الشتاء يمثل موسم بالنسبة لأسواق الفسيخ، نظراً لتزايد أعداد الرحلات السياحية الداخلية التى تزور أسوان خلال هذا التوقيت الذى تتميز فيه أسوان بالطقس الدافئ والأجواء المعتدلة فهى مشتى عالمى للسائحين من مختلف أنحاء العالم بجانب أفواج الرحلات التى تتوافد على أسوان من شتى محافظات الجمهورية.

وأضاف أن أفواج السياحة الداخلية تحرص على شراء كميات كبيرة من الفسيخ خلال هذه الفترة التى تشهد انتعاشة فى الأسواق بالإضافة إلى المناسبات والأعياد الخاصة، لافتاً إلى أن الفسيخ يخصص له علب "صاج" يمكن حفظ الكمية المطلوبة فيه والسفر بها لأماكن طويلة دون أن يخرج منها رائحة أو تتسبب فى إفساد الفسيخ.

وقال، يقف بعض السائحين الأجانب يسألون عن طبيعة أكلة الفسيخ، ويتم توضيح فوائدها الصحية لهم، وأنها أكلة مصرية قديمة، وبعضهم يشترى كمية للتجربة والتذوق.



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