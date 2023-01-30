جنرال أمريكى: الجيش البريطانى لم يعد قوة قتالية عالية المستوى

كتب- وكالات

أبلغ جنرال أمريكي كبير وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن الجيش البريطاني لم يعد قوة قتال عالية المستوى وأنه "غير قادر على حماية بريطانيا والحلفاء".

ووفقا لموقع سكاي نيوز، فقد أبلغ الجنرال الأمريكي رفيع المستوى، وبشكل سري، وزير الدفاع البريطاني بهذا الأمر.

ويقال إن عقودا من التخفيضات أدت إلى تراجع القدرة القتالية الحربية للجيش البريطاني، والتي يجب عكسها بشكل أسرع مما كان مخططا له في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت القناة عن مصادر دفاعية أن الجنرال الأمريكي قدم هذا التقييم في الخريف الماضي.

وصنف الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا كدول تتمتع بقوة قتالية عالية المستوى، كما صنف دولا مثل ألمانيا وإيطاليا كدول تنتمي إلى المستوى الثاني، أي الأقل استعدادا للقتال.

وفي حديثه حول بريطانيا قال: "ليس لديك المستوى الأول. إنه بالكاد المستوى الثاني".

وقالت المصادر إن ريشي سوناك يخاطر بالفشل في دوره "كرئيس للوزراء في زمن الحرب ما لم يتخذ إجراءات عاجلة في ضوء التهديد الأمني المتزايد الذي تشكله روسيا".

ومن أجل القيام بذلك، تم اقتراح زيادة ميزانية الدفاع بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا دون مزيد من التخفيضات في حجم الجيش، في حين يجب تخفيف قواعد المشتريات في وقت السلم من أجل شراء الأسلحة بسرعة.

وقال المصدر: "لدينا رئيس وزراء في زمن الحرب ومستشار في زمن الحرب.. سينظر التاريخ إلى الخيارات التي يتخذونها في الأسابيع المقبلة على أنها أساسية لما إذا كانت هذه الحكومة تعتقد حقا أن واجبها الأساسي هو الدفاع عن العالم أو ما إذا كان هذا مجرد شعار يجب التشدق به."

ومن خلال تقديم نظرة حول حجم التحدي الذي يواجهه الجيش والبحرية الملكية والقوات الجوية الملكية، قال :"سوف تنفد ذخيرة القوات المسلحة في غضون أيام قليلة إذا طُلب منها القتال".

وأضاف "تفتقر بريطانيا إلى القدرة على الدفاع عن أجوائها ضد مستوى الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي تتحملها أوكرانيا، وسيستغرق الجيش من 5 إلى 10 سنوات حتى يتمكن من نشر فرقة قتال حربية قوامها حوالي 25 – 30 ألف جندي مدعومين بالدبابات والمدفعية والمروحيات"، مشيرا إلى أن نحو 30% من القوات البريطانية الذين في حالة تأهب قصوى هم جنود احتياط غير قادرين على التعبئة ضمن الجداول الزمنية لحلف الناتو، مبينا إنه تم بناء غالبية أسطول المركبات المدرعة للجيش، بما في ذلك الدبابات، منذ ما بين 30 إلى 60 عاما، ولن يكون من المقرر استبداله بالكامل منذ سنوات.

وكانت أعلنت القوى الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي.

ويبلغ تعداد الجيش البريطاني 76 ألف جندي فقط، وهو أقل من نصف الحجم الذي كان عليه في عام 1990، وهو الأصغر منذ عهد نابليون.

ومن المقرر أن تتقلص القوة أكثر إلى 73 ألفا في إطار الخطط الحالية التي سيتم تنفيذها ما لم توفير المزيد من الأموال.