جناح الأزهر بمعرض الكتاب يبرز هدي الرسول ﷺ في تكوين الأسرة

كتب لؤى على

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لزواره كتاب "من هدي الرسول ﷺ في تكوين الأسرة"، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية، يتناول هدي الرسول ﷺ في تكوين الأسرة وبيان دورها وآثارها في المجتمع والعمل على تذكيرها بواجبها نحو المجتمع.

يذكر الكتاب في طليعته أن استقامة الأسرة استقامة للمجتمع، فإذا اختلت اختل الجميع، وفقد المجتمع أمنه والموجود الإنساني إنسانيته وتماسكه والحياة أركانها، فتتوارى القيم وتغيب الفضائل وينتشر الشر، ويقضى على الخير وتنقلب الحقائق؛ لذا حث الإسلام بتعاليمه على إقامة أسرة هانئة يقوم على أسسها مجتمع فاضل، له أسلوبه الخاص وقانونه الذي يُعرف به، والمتفق بما يلائم الصبغة الإنسانية، وذلك تحقيقًا للغاية من خلق الإنسان وقيامًا بالوظيفة التي أعدت له.

ويشدد الكتاب على أهمية دور الأسرة في تربية الناشئة، فمن الأمور المسلم بها لدى علماء التربية أن الطفل يولد على الفطرة النقية والطهارة والبراءة؛ فإذا تهيأت له التربية المنزلية الواعية، والبيئة التعليمية المؤمنة، نشأ الولد على أخلاق فاضلة، وتربى تربية صالحة، فالصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فإن عُود الخير وعُلمه نشأ عليه وسَعِدَ في الدنيا والآخرة، وإن نشأ في بيت مهمل وخالط جماعة فاسدة فإنه سيرضع لبن الفساد ويتربى على أسوأ الأخلاق، وسرعان ما يتحول من السعادة إلى الشقاء.

كما يحث الإسلام على تربية الطفل اجتماعيًا، وتعويده على احترام شعور الآخرين في الشارع، ومراعاة الأدب في السلوك والانضباط، فذلك يؤدي إلى إيجاد المجتمع المتكامل؛ لأنه من الثابت تجربته أن سلامة المجتمع وقوة بنيانه من أثر إعداد الفرد إعدادًا طيبا، ومن هنا كانت عناية الإسلام بتربية الأولاد اجتماعيا وسلوكيا حتى تكون الصورة المشرقة عن الإنسان المسلم الذي يعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

ويشتمل الكتاب على عدد من المباحث أبرزها: هدي الرسول ﷺ في تكوين الأسرة، الزواج أساس الأسرة في الإسلام، رعاية الإسلام للأسرة سابقة على الزواج، عناية الإسلام بالأسرة بعد الزواج، قرة الأعين، الأسرة المسلمة وتنظيم أو تحديد النسل، الأسرة و المسئولية، تربية الناشئة في ضوء السيرة، الزواج فطرة إنسانية، المحافظة على النوع الإنساني، السكن الروحاني، تعاون الزوجين في بناء الأسرة، الإسلام يرفض ويحرم الانحراف بالغريزة، مقدمات الزواج، اختيار الزوج، النظر إلى الطرف الآخر، الاغتراب في الزواج، الإسلام وأسس التربية الجنسية، الأبناء أمانة الله بین أيدينا، تربية الناشئة كما يريد الإسلام، الإسلام ورعايته الشاملة للمولود، دور الأب في التربية، عدم التفريق بين الأبناء في المعاملة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.