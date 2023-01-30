اليوم السابع
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ثلوج وأمطار غزيرة فى الإسكندرية ورفع درجة الاستعداد لموجة الطقس السيئ.. صور

الإثنين، 30 يناير 2023 08:33 م
ثلوج وأمطار غزيرة فى الإسكندرية ورفع درجة الاستعداد لموجة الطقس السيئ.. صور طقس سيئ علي الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تتعرض محافظة الإسكندرية، لسقوط أمطار غزيرة، وتساقط الثلوج على مناطق متفرقة من المحافظة مساء اليوم الاثنين فيما تكثف شركة الصرف الصحي من مجهوداتها لرفع أى تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول.

من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح يوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023 استعداداً لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية بدءا من اليوم أمطارا خفيفة تزداد شدتها إلى متوسطة باكر الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، إنه تم وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى مؤكدا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

 

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

 

طقس سيئ علي الإسكندرية
طقس سيئ علي الإسكندرية

 

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

 

تساقط الثلوج (2)
تساقط الثلوج (2)

 

تساقط الثلوج (1)
تساقط الثلوج (1)

 

حالة الطقس (2)
حالة الطقس (2)


 

 



 

 


 


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