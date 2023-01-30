تفاصيل تقييم صفوف النقل وعدد الامتحانات بالفصل الدراسى الثانى 2023

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لإلغاء امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني ل صفوف النقل واستبداله بامتحانات شهور تعقد على 3 شهور، مؤكدة أنه وفق القرار الوزارة المنظم لنظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الثانى أسوة بالفصل الدراسى الأول، حيث أدى الطلاب امتحان شهر فى أكتوبر وآخر فى نوفمبر بالإضافة إلى امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، التى انتهى الطلاب منها 26 يناير الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبار الأول بالترم الثانى سوف يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثالث (اختبار نهاية الفصل الدراسي) يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني ودرجة اختبار نهاية الفصل الدراسى.