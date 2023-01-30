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تفاصيل تقييم صفوف النقل وعدد الامتحانات بالفصل الدراسى الثانى 2023

الإثنين، 30 يناير 2023 10:35 ص
تفاصيل تقييم صفوف النقل وعدد الامتحانات بالفصل الدراسى الثانى 2023 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لإلغاء امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل واستبداله بامتحانات شهور تعقد على 3 شهور، مؤكدة أنه وفق القرار الوزارة المنظم لنظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الثانى أسوة بالفصل الدراسى الأول، حيث أدى الطلاب امتحان شهر فى أكتوبر وآخر فى نوفمبر بالإضافة إلى امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، التى انتهى الطلاب منها 26 يناير الجارى.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبار الأول بالترم الثانى سوف يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثالث (اختبار نهاية الفصل الدراسي) يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني ودرجة اختبار نهاية الفصل الدراسى.
 
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت عدم صحة ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديد أجزاء محذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرايع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، موضحة أن كتب الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي ستكون جاهزة للاستلام بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني بشكلها الجديد بعد اجراء التعديلات اللازمة.
 

التربية والتعليم

طرق التقييم وعدد الامتحانات بالفصل الدراسى الثانى

التقييم بالفصل الدراسى الثانى

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