تفاصيل إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات بالصحراء الشرقية

كتبت -مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أنه تم إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات كتجارب تشغيل مبدئية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "أنه قريبا سيتم الإعلان عن بدء الإنتاج من منجم إيقات للذهب بالصحراء الشرقية.

يذكر أن كشف إيقات التجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية تم تحقيقه بجهود مصرية خالصة ويتضمن احتمالات مرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف ، حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب 1.5 جرام فى الطن.

ويعد الكشف الذى تحقق بمنطقة إيقات واعداً، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، فى ظل وجود احتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالى استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، كما يعد نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب وبذلك تكون إيقات ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.