تعليم الجيزة: نتيجة خامسة ابتدائى وتانية إعدادى متاحة الآن فى المدارس

كتبت - مرام محمد

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023 لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي متاحة الآن في المدارس لجميع أولياء الأمور.

ويتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم بالصفين الرابع والخامس الابتدائى فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالي:

-اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100).

-اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

-اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

-اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50)

وأوضحت المديرية أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل المختلفة، حرصت على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام.

وكشفت مديرية التربية والتعليم الجيزة عن مواعيد إعلان نتائج امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى يوم أمس الأحد، واليوم الإثنين موعد الإعلان عن نتائج طلاب الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى.

وقالت إن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائى ستعلن يوم غد الثلاثاء الموافق 31 يناير المقبل، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد الموافق 5 فبراير، ونتائج طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.