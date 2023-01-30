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تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة

الإثنين، 30 يناير 2023 05:55 م
تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة طلاب الشهادة الإعدادية
كتبت - مرام محمد

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بدأت مدارس الجيزة الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023 لطلاب صفوف النقل، حيث أعلنت المدارس يوم أمس الأحد نتائج طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، واليوم تعلن نتائج الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل المختلفة، حرصت على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة، على أن تعلن فى مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور.

وأشارت أنه تم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى يوم أمس الأحد، واليوم الإثنين موعد الإعلان عن نتائج طلاب الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى.

وقالت إن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائى ستعلن يوم غد الثلاثاء الموافق 31 يناير المقبل، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد الموافق 5 فبراير، ونتائج طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.

وفيما يتعلق بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه فور الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول عليها للتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن من المرجح اعتماد النتيجة فى بداية الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام والتى تنتهى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

ووجهت مديرية التعليم، رؤساء كنترولات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بمراعاة نموذج الإجابة والدقة والسرية أثناء تصحيح كراسات الإجابة للطلاب فى جميع المواد، مؤكدة على ضرورة حصول مقدرى الدرجات على الوقت المناسب لأعمال التصحيح دون تسريع أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إضافة إلى تلاشى الأخطاء التى قد تحدث أثناء التصحيح أو رصد الدرجات.

كما وجهت المديرية، بالحفاظ على سرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات ونتائج الطلاب حتى يتم اعتماد النتائج من قبل المحافظ المختص، وعدم خروج أى نتائج حتى اعتماد النتائج بشكل نهائى، كما وجهت بمراعاة الأسئلة التى قد تمثل صعوبة على الطلاب وتوجد منها شكوى جماعية من طلاب الشهادة الإعدادية.


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