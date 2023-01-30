تعرف على توصيات ندوة أهمية رفع الوعى بأكاديمية الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية التوعية بالمخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية وإيماناً بأهمية رفع الوعى العام لدى المواطنين وبمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ71.. فقد نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" ندوة بعنوان (الوعى العام .. أحد دعائم الإستقرار الوطنى) بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين وممثلين عن هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلى بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية وبحضور عدد من طلبة الكليات العسكرية والشرطة والجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة.

وتناولت الندوة عدد من الموضوعات الهامة أبرزها (دور قادة الفكر والرأى فى صناعة الوعى – دور الإعلام الأمنى فى تحقيق الوعى العام – دور الفن والثقافة فى تحقيق الوعى العام – التحصين الفكرى ضد الأفكار المتطرفة والهدامة وأثره فى تحقيق الوعى – المتغيرات العالمية وتأثيرها على صناعة الوعى – التوعية بمخاطر الشائعات وتأثيرها على الوعى العام – تنمية قيم الولاء والإنتماء وأثره فى تحقيق الوعى العام ) .

وأثمرت الندوة عن الخروج بعدد من التوصيات أبرزها إستمرار تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لرفع الوعى العام لكافة فئات وطوائف المجتمع المصرى وبصفة خاصة فئة الشباب، ولاقت فعاليات الندوة تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين مع موضوعات الندوة .. وتقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تدعيم دورهم فى حماية بلدهم