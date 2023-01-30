تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.21% بختام تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 17026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 20329 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7006 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2971 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 4469 نقطة.