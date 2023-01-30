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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.21% بختام تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 30 يناير 2023 02:52 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.21% بختام تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 17026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 20329 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7006 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2971 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 4469 نقطة.

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