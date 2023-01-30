اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 01:34 م
أكرم القصاص
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لمدة 14يوما ..

تخفيف ضغوط المياه بمركز و مدينة بني سويف لوجود أعمال تطهير بمحطة أبو سليم

الإثنين، 30 يناير 2023 12:57 م
تخفيف ضغوط المياه بمركز و مدينة بني سويف لوجود أعمال تطهير بمحطة أبو سليم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، تخفيف ضغوط المياه عن مركز ومدينة بنى سويف وقت الذروة، وذلك ابتداء من غد الثلاثاء لمدة 14 يوما، وذلك لوجود أعمال التطهير الدورية بالخزان الأرضى لمحطة مياه أبو سليم ببنى سويف، وسوف يتم التعويض من محطة مياه الأمريكى ببنى سويف.

وإذ تعتذر الشركة فى بيان لها عن ضعف الخدمة "بشكل مؤقت" لإجراء أعمال التطهير اللازمة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة والجودة المطلوبة، فإنها تناشد المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب فى حالة الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه فى حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.


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