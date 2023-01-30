اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 04:02 م
أكرم القصاص
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تحطم مقاتلة يونانية فى البحر الأيونى وفقد طيارين اثنين

الإثنين، 30 يناير 2023 02:40 م
تحطم مقاتلة يونانية فى البحر الأيونى وفقد طيارين اثنين تحطم مقاتلة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت هيئة الأركان العامة للقوات الجوية اليونانية، فقد طيارين اثنين إثر تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-4 "فانتوم" ذات مقعدين تابعة للقوات الجوية اليونانية في البحر الأيوني خلال رحلة تدريبية اليوم.

وقالت الهيئة، في بيان نقلته صحيفة كاثميريني اليونانية، اليوم الاثنين، إن الحادث وقع في الساعة 10.30 صباحا على مسافة 25 ميلا بحريا (46 كيلومترا) جنوب قاعدة أندرافيدا الجوية في شمال غرب شبه جزيرة بيلوبونيز.

وأضاف البيان، أن وضع الطيارين غير معروف، فيما تجري عمليات بحث وانقاذ.

وتشارك في العملية طائرتان هليكوبتر من طراز "إيه بي-205" التابعان للقوات الجوية اليونانية وطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية اليونانية من طراز إس-70 والعديد من سفن خفر السواحل.

كما تم وضع طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130" في وضع الاستعداد.

 


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