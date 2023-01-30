تحرير 393 محضر إشغال طرق وباعة جائلين وإعلانات مخالفة بشبرا الخيمة

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة لإزالة التعديات والإشغالات والباعة الجائلين بشارع الشابوري وشارع مساكن الياسمين علي ترعة الاسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، بهدف تسيير الحركة المرورية وإعادة الانضباط بالشارع وإزالة المظاهر العشوائية التي يقوم بها الباعة الجائلين بالمخالفة، واستغلال أرصفة المشاة وإقامة أكشاك وفروشات تتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشارع.

وخلال الحملة، تم إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين الذين يتسببون في إشغال الطريق والقضاء على التعديات على حرم الطريق العام التي تتسبب في التكدس المروري، بالإضافة لضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الأمني بالمنطقة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق بحي شرق شبرا الخيمة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر إشغال، و150 محضر إزالة فورية، و47 إزالة بائع متجول، و27 محضر إزالة تند صاج، و44 محضر إزالة رصف خرساني، و77 محضر إزالة إعلان مخالف، و16 محضر إزالة وصلة كهربائية، و2 محضر إزالة أكشاك بدون ترخيص، كما تم رفع 3 طن مخلفات قمامة.

وأوضح المحافظ، أن أعمال الإزالة جاءت في إطار الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين، من الإشغالات المتواجدة من الباعة الجائلين، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق والمرور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين

وخلال الجولة، وجه المحافظ، إدارة المرور برفع جميع السيارات المتهالكة أمام مساكن الياسمين علي ترعة الإسماعيلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ورافق المحافظ في الحملة كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والعميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم تاني شبرا، والمقدم صبحي الجابري مدير شرطة المرافق بالمحافظة، والمقدم محمد النوتي مدير مرور شبرا الخيمة.