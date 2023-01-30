تجديد حبس قاتل عمته وزوجها داخل شقتهما فى محرم بك بالإسكندرية 15 يوما

وكانت شهدت منطقة محرم بك بالاسكندرية حادث قتل شاب لعمته وزوجها المسنين المتواجدين بمفردهما داخل منزل الزوجية بالإسكندرية، وذلك بهدف السرقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته المسروقات وعرضه على النيابة.

البداية عندما تبلغ العثور على جثتى مسنين داخل مسكنهما بمنطقة محرم بك بالإسكندرية بشارع مراكش، وهم عبد المحسن ع81 سنة وزوجته "ح.ح" 71 سنة داخل شقتهما وحول رقبتيهما سلك كهرباء، وهناك اختفاء لبعض مقتنيات الشقة وهى مشغولات ذهبية تمتلكها المجنى عليها وهواتف محمولة، فتم تشكيل فريق للبحث الجنائى وفحص كاميرات المراقبة والمترددين عليهما، وتبين بالتحريات أن مرتكب الواقعة هو ابن شقيق المجنى عليها، وتم تحديد مكانه وضبطه فى وقت قصير بعد اكتشاف الجريمة.

وعُرض المتهم على النيابة العامة واعترف بأنه يمر بضائقة مالية وشاهد فى يد عمته مشغولات ذهبية فقرر سرقتها، وعند تواجده فى شقتها حاول التسلل لسرقتها، ولكنها شاهدته فقرر التخلص منها خوفا من افتضاح أمره وخنقها بواسطة سلك كهرباء، كما قرر التخلص من زوجها أيضا منعا للإفصاح عن هويته وحصل على المشغولات الذهبية وفر هاربا.