تجديد حبس المتهم بقتل بائع انتقاما لشقيقه فى العمرانية 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم ب قتل بائع بمنطقة العمرانية انتقاماً لشقيقه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة، الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

اعترف بائع متهم بقتل عامل في العمرانية، عقب القبض عليه، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل الحادث، فذكر أن شقيق القتيل أنهى حياة شقيقه منذ عدة سنوات، مما دفعه لاتخاذ قرار بالثأر، وقتل المجني عليه.

أضاف المتهم أنه اعتدى عليه بسلاح أبيض، وسدد له عدة طعنات، مما أسفر عن مقتله، وعن الإصابة التي لحقت به، قال أن المجني عليه تسبب في إصابته خلال محاولته الدفاع عن نفسه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل تعرض لاعتداء بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله.

بإجراء التحريات تبين أن بائع وراء قتل المجني عليه، بسبب خصومة ثأرية بينهما، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل العامل، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.