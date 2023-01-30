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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث فى بولاق لجلسة 27 فبراير

الإثنين، 30 يناير 2023 02:41 م
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث فى بولاق لجلسة 27 فبراير محكمة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث لجلسة 27 فبراير للمرافعة. 
 
 
تعود أحداث الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة بولاق، بلاغا من الأهالى بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجنى عليه بسبب الميراث بعدما تعدوا عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية لفظ على اثرها أنفاسه الأخيرة، تم القبض على المتهمين واحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب افضى الى موت، وإحالتهم للمحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.
 

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