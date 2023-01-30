بلينكن يشيد بلجنة العفو الرئاسي.. ويؤكد: نقدر دعم مصر للحريات الدينية

كتب أحمد جمعة - تصوير كريم عبد العزيز

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجلسات الحوار الوطني التي تجريها مصر منذ فترة ، معرباً عن تقديره لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن .

وخلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري ، قال بلينكن إن الولايات تقدر جهود مصر في حماية الحريات الدينية وتمكين المرأة والعمل علي إطلاق الحوار الوطني ، كما أشاد الوزير الأمريكي بعمل لجنة العفو الرئاسي.

من جهة آخري ، أكد بلينكن ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة التي تعد أمر وجودي للمصريين، داعيا لضرورة التوصل لحل يضمن مصالح كافة الشعوب سواء مصر أو السودان أو اثيوبيا.

وقال الوزير الأمريكي إن مصر مستمرة في لعب دور ارساء السلام والاستقرار مهم جدا، بالاضافة لمشاركتها في مؤتمر النقب بهدف للوصول لمنطقة اكثر أمانًا واستقرارًا، مؤكدا أهمية التعاون في مجال الامن الغذائي.

أشاد بلينكن بدور مصر الكبير في لعب وساطة لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والاسرائيليين، موضحا ان مباحثاته بالقاهرة تطرقت لسبل وقف التصعيد في اقرب وقت.

وعن ليبيا، شدد الوزير الامريكي على اهمية اجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري على اساس دستوري، مؤكدا دعم بلاده لجهود المبعوث الاممي لدى ليبيا.

وعن الوضع في السودان ، أوضح أن السودان يحتاج لحكومة تعمل على حل المشكلات الخاصة بالمواطنين.