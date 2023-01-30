اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 يناير 2023 01:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار أجزاء من عقار فى منطقة الجمرك بالإسكندرية دون إصابات.. صور

الإثنين، 30 يناير 2023 01:28 م
انهيار أجزاء من عقار فى منطقة الجمرك بالإسكندرية دون إصابات.. صور العقار المنهار
الإسكندرية - أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة الجمرك وسط محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، سقوط أجزاء من عقار بالمنطقة دون وجود أى إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك الإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار بـ3 شارع اللقانى بحى الجمرك وسط المحافظة، دون وجود أى إصابات بين المواطنين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجمرك والتنفيذية بحي الجمرك، ترافقهم قوات الحماية المدنية إلي الواقعة، وتم ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامة الأرواح، دون حدوث أى اصابات وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات.

العقار المنهار (1)
العقار المنهار (1)

 

العقار المنهار (2)
العقار المنهار (2)
 
العقار المنهار (3)
العقار المنهار (3)

أخبار الإسكندرية

العقارات الآيلة للسقوط

منطقة الجمرك

محافظة الإسكندرية

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة