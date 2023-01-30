انهيار أجزاء من عقار فى منطقة الجمرك بالإسكندرية دون إصابات.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت منطقة الجمرك وسط محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، سقوط أجزاء من عقار بالمنطقة دون وجود أى إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك الإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار بـ3 شارع اللقانى بحى الجمرك وسط المحافظة، دون وجود أى إصابات بين المواطنين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجمرك والتنفيذية بحي الجمرك، ترافقهم قوات الحماية المدنية إلي الواقعة، وتم ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامة الأرواح، دون حدوث أى اصابات وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات.



العقار المنهار (1)



العقار المنهار (2)