اليوم السابع.. الرئيس السيسى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى قضايا المنطقة

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى قضايا المنطقة ويؤكد: موقف مصر ثابت بالتوصل لحل عادل يضمن حقوق الفلسطينيين.. 1.5 %زيادة فى المساحة المنزرعة 2020/2021

اقرأ أيضا..



الرئيس السيسى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى قضايا المنطقة ويؤكد: موقف مصر ثابت بالتوصل لحل عادل يضمن حقوق الفلسطينيين

«بلينكن»: نعول على التنسيق الحثيث مع مصر لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى.. والرئيس يشدد على أهمية الاضطلاع بدور مؤثر لأمريكا لحلحلة أزمة «سد النهضة» خلال لقائه مع «شكرى».. «بلينكن» يشيد بالحوار الوطنى ولجنة العفو الرئاسي ويشدد على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسى سريع لسد النهضة



رئيس الوزراء فى مؤتمر المستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نخطط لتحقيق معدلات نمو 6 %خلال عامى 2024/2025.. نستهدف تخفيض مستويات الدين العام إلى 78 ..%فائض أولى بمعدل 2.1 %فى 2023/2024 والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%

وزير الخارجية إلى موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية الروسية 1.5 %زيادة فى المساحة المنزرعة 2020/2021

عودة عجلة الإنتاج بعد انفراجة أزمة البضائع فى الموانئ.. نواب: إعلان الحكومة إنهاء أزمة التكدس يسهم فى ضبط الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية



الصرف الصحى يدخل كل مدن الأقصر بـ88 مشروعا بـ1.4 مليار جنيه لخدمة 3.1 مليون نسمة.. «المحافظ»: نسعى لرفع مستوى الخدمات والمرافق وتطوير البنية التحتية بالقرى والنجوع