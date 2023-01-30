النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى ضبط متهمين بسرقة الشقق السكنية

كتب أحمد حسنى

أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة ضبط لص ين بتهمة سرقة الشقق بالقاهرة، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغا من صاحب محل مقيم بدائرة ثسم السيدة زينب، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من الشباك"، وأقرا بإنفاقهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وأقر أحدهما بتسليمه باقى المبلغ المالى لـ(زوج والدته - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالى، وأقر بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

وباستدعاء المجنى عليه، اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية