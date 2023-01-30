"النواب الأردني" يشدد على أهمية التعاون بين البرلمانات العربية والإسلامية

أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، عمق علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ظل قيادتي البلدين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الأردني، الأحد، برئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، وذلك ضمن نشاطات الوفد البرلماني المشارك بأعمال المؤتمر (17) لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في الجزائر.

وشدد الصفدي على أهمية إدامة التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية والإسلامية خدمة لقضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكداً في هذا الإطار أن الشعب الأردني يفخر بحمل الملك عبدالله الثاني أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ويقف صفاً واحداً خلفه وهو يضع دوماً قضية فلسطين على رأس وأجندة أولوياته.

من جهته.. أكد رئيس مجلس الشورى السعودي متانة العلاقة الأردنية السعودية، والتي تترسخ يوماً بعد يوم بفضل قيادتي كلا البلدين، والتي تتسم مواقفهما بالحكمة والتعاون من أجل خدمة قضايا أمتنا.

وأكد أهمية التعاون والتنسيق البرلماني السعودي الأردني، بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين.