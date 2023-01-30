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الملكة رانيا مهنئة الملك عبدالله الثانى بعيد ميلاده: ممتنة لكل يوم معك

الإثنين، 30 يناير 2023 03:20 م
الملكة رانيا مهنئة الملك عبدالله الثانى بعيد ميلاده: ممتنة لكل يوم معك الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا
وكالات

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هنأت الملكة رانيا العبدالله في تغريدة نشرتها على "تويتر" اليوم الاثنين، الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الحادي والستين.

وحسب وكالة أنباء الأردن، قالت الملكة رانيا في التغريدة "ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك. ممتنة لكل يوم معك".


الاردن

الملك عبدالله الثاني

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