الملكة رانيا مهنئة الملك عبدالله الثانى بعيد ميلاده: ممتنة لكل يوم معك

هنأت الملكة رانيا العبدالله في تغريدة نشرتها على "تويتر" اليوم الاثنين، الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الحادي والستين.

وحسب وكالة أنباء الأردن، قالت الملكة رانيا في التغريدة "ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك. ممتنة لكل يوم معك".

There is no greater blessing than walking through life by your side. Grateful for you every day pic.twitter.com/vezqYsSMCl