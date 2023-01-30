الملكة رانيا مهنئة الملك عبدالله الثانى بعيد ميلاده: ممتنة لكل يوم معك

وكالات

هنأت الملكة رانيا العبدالله في تغريدة نشرتها على "تويتر" اليوم الاثنين، الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الحادي والستين.

وحسب وكالة أنباء الأردن، قالت الملكة رانيا في التغريدة "ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك. ممتنة لكل يوم معك".