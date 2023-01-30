الكنيسة تقيم احتفالا خاصا لخدمة مدارس الأحد فى شبين القناطر

كتب: محمد الأحمدى

نظمت كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية مساكن أبو زعبل والتابعة لإيبارشية شبين القناطر، اليوم، احتفالًا خاصًا لخدام ومخدومى مدارس الأحد لمرحلتى الصف الرابع الابتدائى والصف الأول الإعدادى، بحضور الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية.

وتضمن الاحتفال بجانب صلاة القداس الإلهى كلمة تشجيع ألقاها الأنبا نوفير، كما سلّم نيافته هدايا الأوائل في مسابقة دار الكتاب المقدس الدورية لكل الفئات العمرية، وأيضًا سلّم كل مخدومي مرحلة إعدادي كتابًا مقدسًا شخصيًّا، ومخدومي مرحلة الصف الرابع الابتدائي كتابًا مقدسًا مصوّرًا، كهدية من دار الكتاب المقدس لتشجيعهم على قراءة الكتاب، حيث بلغ عدد المشاركين من المخدومين 590 من أبناء أربعة كنائس تابعة للإيبارشية، هى: كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة العكرشة بمدينة الخانكة، وكنيسة القديس البابا بطرس خاتم الشهداء بمدينة الخانكة، وكنيسة السيدة العذراء بقرية مساكن أبو زعبل، وكنيسة الشهيد مار جرجس المضيفة للحفل، وشهد الحفل ممثلى دار الكتاب المقدس.

وفى الإطار الرعوى ذاته، تفقد نيافة الأنبا نوفير بعض الأعمال الخدمية بالكنيسة، ومناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية مع الآباء كهنة المنطقة.



طلاب المدارس



جانب من الاحتفال لطلاب مدارس الأحد