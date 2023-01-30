"القومى للمرأة" بالشرقية: توعية 86 ألفا و105 سيدات بخطر الهجرة غير الشرعية

استعرضت عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة فى محافظة الشرقية، الأنشطة التى نفذها المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية بالتعاون مع وزارة الهجرة وتحت رعاية محافظ الشرقية .

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والذى تنظمه وزارة الهجرة بحضور السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك فى إطار إطلاق وتنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأشارت مقررة فرع المجلس بالمحافظة، إلى أنه تم تدريب 100 رائدة ريفية وعدد من المتطوعات وأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة، وتم مناقشة الدوافع التى تؤدى إلى الهجرة غير الشرعية، ودور المرأة كركيزة أساسية لتوعية أبنائها بخطورة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت إلى أنه تم أيضا تم تنفيذ حملة طرق أبواب السيدات والوصول لعدد كبير من السيدات خاصة فى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة الشرقية، لافته إلى أن حملة طرق الأبواب نجحت فى الوصول ل 86105 مستفيد ومستفيدة فى 5 قرى من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.