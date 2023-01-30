القبض على عاطلين بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى دار السلام

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات غموض واقعة تعرض مواطن للسرقة بالإكراه على يد مجولين بدائرة قسم شرطة دار السلام، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في السرقة بالإكراه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من مجهولين لاستيلائهما على الهاتف المحمول الخاص به "كرهاً عنه" حال سيره بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصين "يحملان ذات جنسية المبلغ" - مقيمان بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المُستولى عليه وكذا سلاح أبيض) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.