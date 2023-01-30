القبض على المسئول عن موقع إلكترونى يبث أفلاما ما زالت فى دور العرض

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة موقع إلكترونى يقوم من خلاله ببث المحتوى المقرصن (أفلام عربية وأجنبية – مسلسلات عربية وأجنبية) مازالت بدور العرض السينمائى والمملوكة لشركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى المختلفة، وكذا عدد (2) صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم مُحققين نسبة مشاهدة تصل (1401000 مشاهدة) سنوياً تحقق أرباحا طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنه يتخذ من مسكنه الكائن بمنطقة سموحة بالإسكندرية مقراً لإدارة تلك المواقع والصفحات للهرب من الملاحقة الأمنية بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع والصفحات الإلكترونية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (جهاز لاب توب يستخدم لإدارة الصفحات والموقع الإلكترونى – هاتف محمول مُحمل عليه "محفظة " تستخدم لتحصيل مبالغ مالية مقابل الإعلانات بداخلها مبلغ مالى– محفظة عملات رقمية تحتوى على عملات– جهاز راوتر – عدد 422 "ساعات – نظارات" منتجات مجهولة المصدر وعدد كبير من أكياس تلك المنتجات – عدد كبير من بوالص الشحن فارغة البيانات– 3 جهاز ريسيفر متصلين بالإنترنت).

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير الموقع الإلكترونى وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.