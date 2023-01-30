الفريق أسامة ربيع: 45.6% زيادة فى حجم إيرادات قناة السويس عن العام الماضى

كتبت نورا فخرى

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن القناة ركيزة أساسية للأمن القومي المصري عبر العصور، كاشفا عن ارتفاع حجم الإيرادات في يناير 2023 إلي 717 مليون دولار مقابل 492.3 مليون دولار العام السابق بزيادة قدرها 45.6%، رغم كافة التحديات العالمية.

جاء ذلك اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي، لاستعراض مشروعات الهيئة وآفاق التنمية التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري لارتباطها بالأمن القومي.

وأشار " ربيع " إلي زيادة أعداد السفن إلي 1953 سفينة في يناير 2023 مقابل 1612 سفينة خلال العام السابق بزيادة قدرها 21.25% ، وكذا زيادة الحمولات الصافية من 95.6 مليون طن خلال العام 2022 إلي 110.6 مليون طن في يناير 2023 بزيادة قدرها 15.7%.

وأكد الفريق "أسامة ربيع، إلي أن القناة تستطيع استقبال مختلف أنواع السفن، ويتم العمل حاليا علي تزويد الأعماق لتكون جاهزة لاستقبال سفن لم تبني بعد.

ولفت "ربيع" في كلمته إلي خطة تطوير أسطول الهيئة من قاطرات وكراكات، مشيرا إلي أنه تم شراء عدد 2 كراكة هم الافضل في الشرق الأوسط، كما يتم حاليا زياده عدد القاطرات في ضوء توجيهات القيادة السياسية ومنهم 6 قاطرات قوة شد 75 طن جري استلام واحدة منهم والثانية الاسبوع القادم.

واستعرض ربيع أيضا في كلمته أهمية وتفاصيل مشروع توسعة وتعميق القناة من 132 كم إلي 162 كم، ومشروع انتاج مراكب الصيد بالبحيرات المصرية، وكذا تطوير النظم البيئة في سيناء.