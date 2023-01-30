العليا للانتخابات التونسية توجه الشكر للحكومة لدعم إجراء الدورة الثانية

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر أن العملية الانتخابية في الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب تمت بسلاسة ويسر في كافة الدوائر الانتخابية ، ووصفها أنها جرت في ظروف طيبة موجها الشكر والامتنان إلى رئاسة الحكومة وكافة الجهات علي ما قدموه من دعم لإجراء الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التونسى.

وأضاف " فاروق بوعسكر" خلال ندوة صحفية عقدت مساء الأحد، عقب إغلاق مكاتب الاقتراع - أن كافة مكاتب الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام السادسة مساء بتوقيت تونس في كافة الدوائر الانتخابية وكانت قد بدأت في استقبال الناخبين وفتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحاً .

ولفت إلي أن نسب الإقبال علي التصويت بلغت 11.3% حتي إغلاق مكاتب الاقتراع، وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات التشريعية في الأول من فبراير المقبل .

وأضاف أن الاقتراع جرى في 131 دائرة انتخابية داخل تونس وتنافس فيها 262 مرشحا من بينهم 34 إمرأة، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية خصصت 4222 مركزا للاقتراع .