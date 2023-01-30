العثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها فى الإسكندرية وتحريات لضبط الجانى

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من جهودها لضبط المتهم بقتل سيدة عجوز بعد كتم أنفاسها بمخدة داخل مسكنها، كما أخطرت النيابة للتحقيقات، وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرفها، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وسؤال شهود العيان.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بوجود جثة سيدة بمسكنها متوفية.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلي مكان البلاغ وتبين صحته، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثه سيدة عجوز تبلغ من العمر 70 سنة، مسجاة داخل غرفة نومها، وتبين وفاتها بعد كتم أنفاسها بوضع مخدة السرير عليها حتي فارقت الحياة.

علي الفور، تم بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث القسم للقبض علي الجاني، وتم نقل الجثة إلي مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلي صعيد آخر، شهدت منطقة الجمرك وسط محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، سقوط أجزاء من عقار بالمنطقة دون وجود أى إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك الإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار بـ3 شارع اللقانى بحى الجمرك وسط المحافظة، دون وجود أى إصابات بين المواطنين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجمرك والتنفيذية بحي الجمرك، ترافقهم قوات الحماية المدنية إلي الواقعة، وتم ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامة الأرواح، دون حدوث أى اصابات وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات.