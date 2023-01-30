الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية يعزز صحة الجسم ويقلل الإصابة بمضاعفات خطيرة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا الموسمية يعزز صحة الجسم ويقلل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطرة وهو ما يتطلب الحرص على تلقية بشكل سنوى خاصة للفئات عالية الخطورة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن اللقاح متوفر بالصيدليات الحرة وفروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية الرباعى فى مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها فى المحافظات والقاهرة الكبرى، وكشفت فاكسيرا أن سعر الجرعة 170 جنيها + 10 جنيهات رسم خدمة التطعيم. وأكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا، هي:

1.مرضى القلب

2.الأطفال والمراهقين

3.الحوامل

4. مرضى السكر

5.مرضى الربو والحساسية.

وكان محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية، قال إن الخطر في فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، هو قدرته الكبيرة على الانتشار، وشدة العدوى وخاصة المتحورات التي ظهرت مؤخراً.

وتابع أن لقاح كورونا لا يمنع الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية، وأضاف: مرضى الجهاز التنفسي أو الأمراض المزمنة أو في القلب أو أمراض مناعية ننصحهم بالحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية إلى جانب تطعيم كورونا.