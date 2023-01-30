السعودية تطلق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين "جواً" إلكترونيا

وأوضحت الوزارة حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، أن إطلاق الخدمة سيكون اعتبارا من اليوم من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة "جوا" عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، و"طيران ناس"، ليتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.

وأكدت الوزارة أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية ستساهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية.